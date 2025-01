Torino, Cairo accontenta Vanoli sul mercato: le date, gli obiettivi granata e cos’è successo dopo il derby con la Juve 

Torino, Urbano Cairo organizza il calciomercato granata, cos’è successo dopo la Juventus, come e quando accontenterà Paolo Vanoli nelle trattative

Il derby della Mole ha ridato linfa vitale al Torino. Non tanto dal punto di vista della classifica – la posizione dei granata è rimasta immutata tra pre e post stracittadina – quanto sotto l’aspetto morale. Il pareggio in rimonta contro gli storici rivali e davanti ad un Grande Torino gremito sembrerebbe aver, quasi all’improvviso, riportato un’ebbrezza di entusiasmo che delle parti del Filadelfia mancava da tempo.

Ciononpertanto, l’ottima prestazione confezionata da Vlasic e Co deve motivare, ma non illudere: il Torino ha l’inderogabile esigenza di puntellare la sua rosa nella finestra del calciomercato invernale. Lo sa bene Paolo Vanoli, che da un mese ha espresso le proprie desiderata alla società. Lo sa almeno teoricamente Urbano Cairo, che nel post partita ha affermato: «La voglia di rafforzare il Toro l’ho sempre avuta e ce l’ho ancora. Ma chiaramente siamo a gennaio, che è un mese difficile». E ancora: «Se ci sono discorsi avviati? Sì, tanti. Stiamo ragionando su tante cose diverse».

Che qualcosa bolla in pentola in casa Torino non ci sono dubbi. I sabaudi sono alla ricerca di un attaccante (Beto il nome più caldo) e di un profilo di qualità in mezzo al campo (Casadei l’ultima suggestione). Con ogni probabilità nelle prossime ore potrebbero arrivare rilanci per ambo i calciatori, come è altrettanto possibile che il dt Davide Vagnati sia alla ricerca anche di un nuovo difensore: rigorosamente di piede mancino.

A tal proposito, proprio Vagnati – coadiuvato dal braccio destro Moretti – dopo il triplice fischio del match con la Juventus ha speso (almeno) altre due ore aggirandosi nell’intercapedine dello stadio. Non si esclude che, al di là dei canonici convenevoli post gara, possa essere andato in scena un ‘multilaterale’ con Vanoli e Cairo. Impossibile sapere con esattezza cosa i quattro si siano potuti dire nell’occasione, quel che è certo però, è che la settimana iniziata oggi sarà cruciale per intavolare le trattative del calciomercato a tinte granata. L’ex allenatore del Venezia attende e manifesta cautela, ma a cento giorni esatti dall’infortunio di Duvan Zapata il suo Torino non può più aspettare. La società saprà dimostrarsi all’altezza?

GUARDA QUI IL VIDEO: URBANO CAIRO COMMENTA TORINO JUVE, VANOLI E IL MERCATO