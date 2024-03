Torino, il calendario ti sorride: ultima chiamata per l’Europa

Il Torino si appella con speranza al calendario, l’ultima chiamata per l’Europa passa dai prossimi tre incontri, ma solo ad una possibilità

Dentro o fuori, tutto – o quasi – nell’arco di tre partite. Il numero di incontri che separa il Torino al traguardo della stagione targata 2023-2024 non sono pochi: 10 (come per tutte le altre squadre d’altronde). Quel che spaventa nell’economia della rincorsa all’Europa però: è il distacco con le altre contendenti. Gli appena due punti confezionati da Ivan Juric e i suoi nelle ultime quattro partite disputate in campionato, hanno incrementato – e non di poco – il divario con le altre scuderie impegnate nel Gran Premio Europeo.

Al di sotto della sorpresa Bologna de facto, Roma e Napoli – ambedue reduci dal cambio in panchina – hanno dato una decisa riassestata alla propria classifica. Non da meno ha fatto la Fiorentina di Vincenzo Italiano, mentre se l’Atalanta ha accusato due ko consecutivi (i bergamaschi si trovano comunque a +8 dai sabaudi), chi non ha sembrerebbe riuscire a prendere il largo dal limbo di metà classifica è la Lazio di Maurizio Sarri.

Insomma, il risultato è un manipolo di squadre racchiuse in poco meno di una dozzina di punti. Un gruppo piuttosto coeso di club alla ricerca di un pass per l’urna di Nyon e che vede proprio il Torino come fanalino di coda. Se il quadretto fino a questo momento tratteggiato per i granata non sembrerebbe dei migliori, una (seppur magra) consolazione può arrivare consultando il calendario dei piemontesi. Alla voce “prossimi incontri” difatti: per Juric e compagnia troviamo: Udinese, Monza (in casa) e infine Empoli.

Se c’è una cosa che la stagione del Torino ci ha insegnato è che non esistono partite sulla carta in discesa. Zapata e i suoi hanno superato per 3-0 Napoli e Atalanta, per poi faticare contro Sassuolo e Salernitana tanto per intenderci. Ma è innegabile ambire a credere che il trittico di incontri che si profila all’orizzonte della società torinese possa portare in serbo una boccata di punti preziosa ai fini della classifica. Tutto in tre partite quindi, dove senza troppi giri di parole sarà pressoché necessario portare a casa altrettante vittorie per tenere in vita le pure flebili speranze europee. Un’impresa degna di un film hollywoodiano, riuscirà Juric a vestire i panni del James Bond della situazione?