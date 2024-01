Le parole di Claudio Onofri, ex di Torino e Genoa, in vista della sfida tra le due squadre a Marassi di sabato

Claudio Onofri ha giocato nel Genoa e nel Torino. E proprio le sue due squadre inizieranno il girone di ritorno affrontandosi a Marassi. Ecco le sue impressioni, affidate al Corriere della Sera.

GIRONE D’ANDATA – «Ad essere più soddisfatto è il Genoa, perché venendo dalla B non ci si aspettava un campionato così tranquillo. Ovvio che poi la vittoria contro il Napoli e la possibilità di migliorare ulteriormente la classifica fanno ben sperare i tifosi granata e io penso che un salto di qualità negli obiettivi ci possa essere, perché il Toro ha buoni giocatori e un tecnico come Juric, con la sua grande capacità di esaltare il valore di ogni individualità a disposizione».

JURIC AL GENOA – «Arrivava dopo l’era Gasperini, di cui era stato l’allenatore in campo. Per questo le aspettative erano elevate e, alle prime difficoltà, ci furono contestazioni che non lo aiutarono. Io ho conosciuto Ivan molto bene, lo ritengo un’ottima persona e un allenatore che ha molti margini di miglioramento. I tecnici che io apprezzo di più sono quelli che sanno dare un’impronta chiara alla squadra, e lui rientra tra questi».

GIUSTO IL RINNOVO DI SANABRIA – «Se parliamo di valore tecnico in assoluto, sì. Lui è nel pieno della maturità e Cairo ha fatto bene a blindarlo, anche perché in giro non ci sono tanti attaccanti migliori di lui e facilmente accessibili. Anche Tonny, però, potrebbe essere più continuo».