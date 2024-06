Torino, Colombo è l’idea per l’attacco: Cairo ha questa speranza per il colpo dal Milan

Il Torino monitora Lorenzo Colombo, l’attaccante del Milan di ritorno dal Monza è l’obiettivo granata e il patron Cairo ha una speranza

Non solo il (sempre più probabile) arrivo di Paolo Vanoli sulla panchina granata. Il Torino monitora anche il calciomercato in entrata e, l’ultimo obiettivo per la scuderia piemontese, sembrerebbe Lorenzo Colombo. L’indiscrezione rilanciata stamane da Tuttosport e che CalcioNews24 è in grado di confermare, vede infatti un interessamento del club piemontese per l’attaccante del Milan.

Il classe 2002 è reduce da un’annata alquanto interlocutoria col Monza. Con Palladino difatti, il bomber non ha brillato ed è alla ricerca di un nuovo club dove confermare quanto di buono palesato invece l’anno prima col Lecce. La speranza per il Torino è quella che i rossoneri acconsentano quindi alla cessione (o cosa ancor più probabile al prestito) per affiancare Colombo all’inamovibile Zapata.