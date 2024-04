Torino Frosinone, ai granata servono i gol: un dato incastra i ciociari

Torino Frosinone si avvicina e i granata preparano l’assalto all’Europa, un dato incastra la difesa ciociara, ma servono i gol di Zapata e Co

Neanche il tempo di smaltire le scorie del derby della Mole, che il Torino di Ivan Juric è chiamato a scendere nuovamente in campo davanti ai propri tifosi. I granata faranno infatti ancora una volta capolino allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove domenica 21 aprile si presenterà il Frosinone di Eusebio Di Francesco. L’appuntamento – almeno sulla carta – non è dei più prestigiosi (o per lo meno non riveste il medesimo blasone della passata stracittadina), ma non per questo meno importante.

Il pareggio confezionato contro la Juventus ha in qualche modo sintetizzato la stagione di Vlasic e compagni. Il manifesto di una squadra solida dal punto di vista difensivo, ma che zoppica nella fase di costruzione di gioco, sbagliando – spesso e volentieri – l’ultimo passaggio. Quel tocco decisivo capace di infilare in rete i propri terminali offensivi e trasformare (si spera) in gol, fasi di sterile possesso sulla trequarti avversaria.

I numeri d’altronde parlano chiaro e non è necessaria alcuna qualifica in calciologia per poterli interpretare. Zapata e i suoi sono quindicesimi per reti realizzate fino a questo momento in Serie A. In termini di difesa invece, solo tre squadre – Inter, Juventus e Bologna – hanno fatto meglio dei sabaudi.

Contro il Frosinone quindi, sarà quantomai necessario l’apporto degli attaccanti. La retroguardia ciociara non è delle più ermetiche nel massimo campionato italiano. Anzi, il giovane Turati incassa una media di 1,97 marcature (quasi due reti a partita). Insomma, Juric è avvisato, col Frosinone sarà imperativo non fallire sotto questo punto di vista. Quello che ha tutte le sembianze dell’ultimo papabile assalto al treno per l’Europa passa dal far gol: che in fondo, nel calcio, è la cosa più importante.