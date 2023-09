All’Olimpico Grande Torino, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Olimpico Grande Torino, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino e Genoa. Torino-Genoa 1-0: sintesi e moviola 90′ + 8′ – Triplice fischio.

90′ + 4′ – GOL TORINO – Radonic riceve sulla sinistra, punta il fondo e poi si accentra; invece di crossare sceglie di calciare di potenza infilando nell’unico angolo possibile.

90′ + 3′ – Occasione del Genoa con Kutlu, che si infila in area dall’out di destra a va al tiro: Milinkovic respinge.

88′ – Rodriguez serve in mezzo per Pellegri: bella torsione per il colpo di testa, ma il pallone finisce di poco fuori.

83′ – Corner per il Torino, Pellegri prova la sponda ma non trova nessun compagno.

80′ – Gioco fermo: a terra Bellanova per i crampi. Al suo posto entrerà Lazaro.

70′ – Dragusin ci prova di testa su punizione: palla a lato del palo.

54′ – Punizione pericolosa di Rodriguez, palla di poco a lato.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ + 4′ – Finisce il primo tempo.

44′ – Bel tiro di Ricci da fuori, ma Martinez è attento e para.

30′ – Zapata ad un passo dal gol, palla di poco alta.

26′ – Gioco fermo per il cooling break.

15′ – Le due squadre si studiano, ma senza creare pericoli.

1′ – Inizia la partita.

Migliore in campo: a fine partita

Torino-Cagliari: risultato e tabellino