Torino, Gramellini: «Memorabile battere la Juve, ecco cosa vorrei»

Le parole di Massimo Gramellini, giornalista e grande tifoso del Torino, sul derby contro la Juventus. I dettagli

Massimo Gramellini ha parlato a La Gazzetta dello Sport del derby tra Juventus e Torino.

PAROLE – «Spero che il bagno di folla al Filadelfia abbia fatto capire ai nostri calciatori che cosa significa il Toro e il derby per la gente del Toro. E che li porti a giocare con molta incoscienza e coraggio. Il Toro di Sala non aveva paura. Anzi, metteva paura. Il mio terrore è di segnare subito e passare tutta la partita con l’orologio in mano. Per cui dico a Miranchuk: “fai gol, ma all’89′».