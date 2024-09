Torino, INFORTUNIO Milinkovic-Savic: le condizioni e cosa FILTRA per l’Inter

Le ultime sulle condizioni fisiche di Vanja Milinkovic-Savic in casa Torino in vista della sfida di Serie A contro l’Inter. I dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle condizioni fisiche di Vanja Milinkovic-Savic in casa Torino in vista della sfida di Serie A contro l’Inter.

INFORTUNIO MILINKOVIC-SAVIC – «E lo stesso tecnico spiega il motivo per cui è stato impiegato il vice Milinkovic-Savic. “Vanja contro l’Empoli ha rimediato una botta al ginocchio e non siamo riusciti a recuperarlo. Prima della partita ha provato ma il risultato è stato negativo, quindi abbiamo preferito non rischiare”. Anche perché sabato sera c’è la trasferta di Milano contro l’Inter e per l’occasione il portierone serbo dovrebbe recuperare».