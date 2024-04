Torino, Vagnati è deciso: scelto lui per il post Juric

Il Torino ormai è convinto di cambiare guida tecnica per la prossima stagione: Vagnati è sicuro, via Juric e tutto su Palladino

E’ lui la prima scelta in casa granata, come ha riportato Tuttosport. L’allenatore del Monza, però, ha preso tempo anzi lo ha chiesto perché prima vuole terminare la stagione e valutare le varie soluzioni sul tavolo prima di prendere una decisione. La società granata, però, è certa possa giocare un ruolo di vantaggio perché metterebbe il tecnico in cima alla lista e non come alternativa ad altri tecnici come potrebbe essere per le big.