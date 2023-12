Torino, Juric: «Già so che contro la Fiorentina faremo fatica»

Le parole di Ivan Juric, allenatore del Torino, in vista della sfida di Serie A contro la Fiorentina. Tutti i dettagli

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa in vista di Fiorentina-Torino.

PAROLE – «E’ una grande squadra con tanti giocatori di ottimo livello. Sarà difficile, è una partita dalle mille difficoltà. Sarà una sfida aggressiva, a volte è andata meglio a loro e altre a noi. Anche a gara in corso possono aggiungere qualità, speriamo di rispondere bene a loro. Futuro in Arabia? Non ci ho pensato. Il calcio sta diventando bellissimo ovunque, c’è sempre più interesse. Là stanno investendo tanto, ma non mi sono mai posto la domanda».