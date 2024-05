Torino, Juric ha un dubbio: con l’Atalanta in attacco giocherà uno tra questi due

Atalanta Torino è alle porte, l’ambizione chiamata Conference passa dal Gewiss e per l’occasione Ivan Juric ha un solo dubbio in attacco

Vincere a Bergamo e poi incrociare le dita. Il piano di Ivan Juric per arpionare il sogno Conference League risiede tutto in queste parole e – sfortunatamente per lui – non passa unicamente dalle gesta dei propri uomini. Già, perchè un successo in Atalanta Torino e l’eventuale trionfo della Fiorentina in finale con l’Olympiakos, permetterebbe la qualificazione alla prossima edizione della terza competizione Uefa. Senza dimenticare l’altra chance, ben più ardua, di scavalcare proprio i viola in campionato.

Insomma, senza arrovellarsi in pronostici aleatori e calcoli velletari, il primo passo verso l’Everest europeo consiste nel superare il battaglione targato Gian Piero Gasperini nel suo fortino. Per annientare la corazzata campione d’Europa lo stesso Juric sta in queste ore mettendo a punto la propria migliore formazione. Uno scacchiere capace di perforare il reticolo di giocatori dispiegati dal Gasp (magari ancora inebriato dall’impresa di Dublino) e assicurarsi così la vittoria finale.

A tal proposito, un dubbio prima di tutti attanaglia i pensieri dell’ex stratega del Verona. Un ballottaggio che riguarda l’attacco sabaudo in modo particolare e che vede come protagonisti Pietro Pellegri e Tony Sanabria. Uno tra la punta azzurra e il funambolo paraguaiano infatti, farà da spalla a Duvan Zapata, dinanzi alla linea dei cinque centrocampisti granata.

In tal senso lo storico della stagione suggerirebbe la candidatura di Sanabria per nettamente favorita, ma nell’ultima sfida di campionato (giocata e vinta contro il Milan) Pellegri dal primo minuto ha inanellato una signora partita.

Probabilmente soltanto nella conferenza stampa pre Atalanta Torino avremo l’opportuna risposta al quesito intavolato. Quel che è certo è che a chi scenderà in tandem col colomobiano (ex di lusso della gara per altro) l’allenatore croato chiederà il massimo sforzo e sacrificio. I novanta minuti al Gewiss valgono una stagione intera, per non dire l’intero triennio di Juric al Torino.