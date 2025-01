Torino, allenamento a porte aperte al Filadelfia: così i fan accolgono la squadra di Vanoli pre derby con la Juve – VIDEO

Torino, è iniziato l’allenamento pre Juve al Filadelfia, così i fan granata hanno accolto la compagine di Paolo Vanoli alla vigilia del derby

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Filadelfia). E’ iniziato poco dopo le 17 l’allenamento a porte aperte del Torino. Questo pomeriggio il club granata ha spalancato i cancelli dello Stadio Filadelfia – il proprio centro sportivo – per una seduta d’innanzi ai suoi tifosi. L’obiettivo è quello di ‘motivare’ Nikola Vlasic e compagni, attesi domani da un impegno difficilissimo, tra le mura amiche contro la Juventus alle 18.

Ed è così che poco meno di un migliaio di sostenitori ha risposto presente all’invito di Paolo Vanoli, assiepando le tribune dell’impianto un tempo di Valentino Mazzola e i suoi. Tanti i cori dei fan sabaudi presenti sugli spalti, seppur si sia in qualche modo fatta sentire l’ ‘assenza’ della Curva Maratona con le solite bandiere ed i canonici striscioni. Proprio il mister ex Venezia il più ‘gettonato’ dai canti (tutti ricambiati dai gesti di stima), mentre non è mancata la ‘contestazione’ – che nel capoluogo piemontese prosegue senza soluzione di continuità da ormai mesi – nei confronti del patron Urbano Cairo.

Dal campo, spicca la presenza di Samuele Ricci, le cui condizioni verso la stracittadina verranno valutate proprio oggi. Fuori dal rettangolo verde invece, ha stupito tutti la presenza dell’ex bandiera granata Ciccio Graziani. Come facilmente prevedibili tanti sono stati gli omaggi in onore di uno dei campioni indimenticati dello scudetto del ‘76.

Vediamo quindi il video realizzato dalle telecamere di CalcioNews24 presenti al Filadelfia. La ‘scarica’ del cuore Toro (seppur meno numeroso che nelle altre occasioni), sarà sufficiente per trovare un successo che contro la Vecchia Signora manca da quasi due lustri? Non ci resta che aspettare il calcio d’inizio del derby, Torino Juventus va in scena domani alle 18.