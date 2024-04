Torino Juventus, Bremer: «È un derby importante. Su Zapata...»

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha parlato prima dell’attesissimo derby della Mole contro il Torino

Gleison Bremer, difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn affrontando vari argomenti riguardanti il derby della Mole.

BUONGIORNO – «Mi aspettavo una crescita importante di Buongiorno. Quando ero al Toro, c’era già lui. È uno che lavora tanto, è applicato, con Juric si trova bene, questa è la sua forza. È un ragazzo che sta facendo bene, vedo che ha anche tanto fisico, è tosto, quindi sarà una partita importante»

EMOZIONI – «Ho passato quattro anni qui, è stato bello. Però adesso sono alla Juve. È un derby importante, so cosa significa per loro, ma anche per noi. Dobbiamo prendere i tre punti»

ZAPATA – «Stanno facendo un bel campionato, dobbiamo stare attenti. Sarà una partita fisica, cercherò di limitarlo il più possibile»