Torino Juventus, Juric a Dazn: «Formazione? Vi spiego le mie scelte»

Ivan Juric ha parlato prima di Torino Juventus, ecco le dichiarazioni del tecnico sulle scelte di formazione nel derby della mole

Intervenuto a DAZN prima di Torino-Juventus Ivan Juric ha analizzato le scelte di formazione. Così ha spiegato i sui 11 titolari nel derby della Mole.

FORMAZIONE – «Non è facile scegliere contro la Juve, cerchiamo di scegliere in funzione delle nostre caratteristiche e dove non arriviamo con il fisico dobbiamo arrivare con il cuore. Spero di rompere questo tabù della non vittoria contro la Juve in questa gara, sarebbe un bel regalo».