Torino Lazio è alle porte, Paolo Vanoli pronto a cambiare l’attacco dei granata, la decisione su Duvan Zapata e il record nel mirino del colombiano

Neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta in Coppa Italia contro l’Empoli, che per il Torino è già tempo di tornare in campo. Domenica 29, alle ore 12e30, farà infatti tappa nel capoluogo piemontese la Lazio di Marco Baroni. Un crocevia fondamentale per i granata, che (contro un avversario di assoluto livello quale la scuderia biancoceleste) vogliono darà continuità al percorso di risultati utili inanellati. E perché no, consolidare lo straordinario primo posto in classifica maturato nelle prime cinque giornate di campionato.

Lo sa bene Paolo Vanoli, tornato subito al lavoro (ieri prevalentemente in palestra) proprio in previsione della sfida con i capitolini. Quel che è certo, è che il suo Torino non dovrà commettere i medesimi errori che hanno portato alla prematura eliminazione dalla Coppa Italia. Questo, a partire dal dispiegamento in campo di tutti i titolarissimi granata, schierati in buona parte in panchina martedì sera, in favore di un turnover forse fin troppo marcato.

A guidare l’attacco del Torino ci penserà per prima cosa Duvan Zapata. Entrato a partita in corso con l’Empoli, non ha cambiato le sorti dell’incontro, eppure la sua assenza al centro del reparto offensivo nel primo tempo si è fatta sentire. Al suo fianco ecco uno tra Adams e Sanabria (quest’ultimo tenuto invece a riposo per tutti i novanta minuti). Attenzione poi alle carte Karamoh e Njie e la possibilità, palesata proprio nel finale di match, del passaggio al tridente d’attacco. In una sorta di 3-4-3 più spregiudicatamente a trazione avanzata.

In ogni caso, a circa 3 giorni ed una manciata d’ore dal fischio d’inizio di Torino Lazio, Zapata è forse l’unico uomo dell’arsenale vanoliano certo di una maglia da titolare. Già due gol nella Serie A targata 2024-2025 per l’ex Atalanta, secondo solo a Krstovic del Lecce per tiri confezionati nello specchio avversario. Un gol coi capitolini poi, lo farebbe diventare il primo marcatore del massimo campionato italiano tra i giocatori in attività nel torneo, superando Paulo Dybala.