Torino, Marino: «Erlic sarebbe un GRANDE colpo, mi hanno sempre detto QUESTO di lui»

Le parole di Pasquale Marino, ex allenatore, sulle mosse di calciomercato della squadra granata. I dettagli

Pasquale Marino ha parlato a Tuttosport del calciomercato del Torino.

LE PAROLE – «Se il Toro prende Erlic in difesa, fa un bel colpo. Martin ha già dimostrato cose importanti, arrivando fino a far parte della nazionale croata con continuità negli ultimi anni tra Mondiali ed Europei. Può ancora crescere, perché ha potenzialità inespresse e notevoli margini di miglioramento. Martin mi è sempre piaciuto, tanto che dalla prima partita ufficiale di Coppa Italia lo misi titolare allo Spezia. Purtroppo quell’anno ebbe poi un problema al ginocchio che lo frenò e limitò parecchio. Ma ero certo potesse venire fuori alla grande e fare un certo tipo di percorso. Ancora più di me credeva tantissimo in Erlic un’altra persona…Mi riferisco al direttore Guido Angelozzi, che mi diceva sempre come il croato fosse destinato a grandi palcoscenici. Ci aveva visto lungo…».