Torino, Cairo contestato: col Monza stadio vuoto i primi 45, il messaggio degli ultras - FOTO

La curva Maratona organizza una protesta durissima prima di Torino Monza, stadio vuoto nel primo tempo, nel mirino il presidente Cairo, comunicato

La notizia era nell’aria e le indiscrezioni si susseguivano ormai da giorni. Quest’oggi, nel primissimo pomeriggio di giovedì 21 novembre 2024, è arrivata l’ufficialità. Una durissima contestazione è prevista in occasione di Torino Monza, prossimo match di Serie A, in programma questa domenica allo Stadio Olimpico Grande Torino. A reti unificate – su tutti i portali social del tifo organizzato del club piemontese – è apparso infatti un chiaro comunicato, firmato dalla Curva Maratona (cuore pulsante della tifoseria sabauda appunto).

Come si può ben evincere nella nota, gli ultras del Torino – anche se l’invito è esteso a tutti gli spettatori ad aver acquistato il proprio biglietto per la gara contro i brianzoli – lasceranno l’impianto sportivo completamente vuoto per i primi 45 minuti dell’incontro. Al contrario invece, questi si riuniranno ai piedi della tribuna, nel piazzale antistante di Corso Sebastopoli. L’obiettivo è decantato nello stesso messaggio: proclamare la propia insoddisfazione dei confronti della dirigenza di Via Viotti, più nello specifico del Presidente Urbano Cairo.

Annullata per motivi di ordine pubblico quella che aveva preso il nome di ‘Marcia della Speranza’, i tifosi del Torino faranno sentire così in questo modo la propria voce domenica 24. Ennesimo capitolo di una contestazione, tra il tifo organizzato e Cairo appunto, che all’ombra della Mole continua senza soluzione di continuità da ormai inizio campionato. E che è sembrerebbe esser cresciuta nei modi e nell’intensità dopo l’ultimo derby perso in casa della Juventus. Sebbene difficilmente l’imprenditore alessandrino si recherà a questo punto allo stadio per assistere alla partita (copione per altro già visto e rivisto quest’anno), la speranza è che la protesta possa svolgersi entro i limiti del buon senso. Vediamo quindi il comunicato targato La Maratona.

COMUNICATO CONTESTAZIONE ULTRAS TORINO – «Domenica 24 novembre 2024, ritrovo ore 10 sotto la Curva Maratona. Invitiamo tutti i tifosi granata, che amano il Toro e non tollerano che la nostra storia venga calpestata, ad unirsi ai gruppi organizzati. Ad inizio partita ci sposteremo sotto la tribuna, per contestare questa società indegna, lasciando lo stadio vuoto per 45 minuti. E’ giunto il momento di dare un segnale forte e far comprendere a Cairo quanto sia detestato dal popolo granata. Successivamente la protesta continuerà all’interno dello stadio».