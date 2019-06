Torino, Moretti talent scout e non solo: i dettagli sul nuovo ruolo

Moretti Torino, l’ex difensore sarà inizialmente un tutto-fare e si sta già allenando: tutti i dettagli sul suo nuovo ruolo in granata

La nuova vita di Moretti è iniziata. Il Moro non riesce proprio a stare fermo. Non c’è stato tempo per ferie e riposo: presente sia alla finale Berretti che alla semifinale di scudetto Primavera per mettersi in gioco, ma non sul campo questa volta. Al Torino, secondo Gazzetta dello Sport, è stato designato il suo nuovo ruolo.

Moretti sarà raccordo tra società e squadra e nel frattempo imparerà ascoltando i consigli di Cairo, Bava e Comi. L’ex centrale dei granata non uscirà dallo spogliatoio, ma metterà al servizio della squadra tutta la sua esperienza. E nel futuro, potrebbe far parte del team di scout granata. Insomma, un tutto-fare e poi chissà…