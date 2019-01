Torino, Petrachi: «Arrivata offerta per Belotti». Milan e Roma le indiziate

A pochi minuti da Inter-Torino, il ds Petrachi annuncia l’arrivo di un’offerta per Belotti. Il bomber cercato da Milan e Roma?

Chi ha bussato alla porta del Torino per Andrea Belotti? Alla vigilia di Torino-Inter, il ds Gianluca Petrachi ha ammesso ai microfoni di Sky Sport:«Se avessimo voluto sarebbero potuti andare avanti i discorsi con una squadra che voleva prendere Belotti, ci avevano offerto soldi anche importanti». Il dirigente granata si è mostrato freddo e stranamente vago, anche perchè pochi giorni fa Roberto Cravero aveva dichiarato l’attaccante incedibile. Se è vero che ci sono state richieste provenienti dalla Premier League, soprattutto dal West Ham, sembra che il Gallo, in caso di addio, probabilmente rimarrebbe in Italia. Ma in quale squadra approderebbe? L’indiziata numero uno è la Roma: i giallorossi avevano già contattato la società torinese per la punta azzurra, e potrebbero aver chiamato Petrachi per alzare l’offerta. Oppure, il Milan potrebbe essere tornato sul suo vecchio pallino di mercato, il numero nove granata, prima di virare e acquistare Krzysztof Piatek. Serviranno comunque cifre consistenti per soddisfare le richieste di Urbano Cairo, che non vuole saperne di privarsi del suo top player.