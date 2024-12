Torino, in Uk certi: ‘Per Ricci super offerta dal Liverpool a gennaio‘, ma Cairo fa pugno duro 

Samuele Ricci del Torino al centro delle voci di calciomercato, l’ultimo rumors sull’offerta del Liverpool, la presunta cifra e la risposta di Urbano Cairo

Samuele Ricci del Torino è (ormai da un paio di settimane) uno dei nomi più chiacchierati del panorama calcistico italiano, perenne oggetto di discussione al centro di voci e rumors in materia di calciomercato. Una notizia che di per sé non sorprende, anzi. L’attenzione di quotidiani e piattaforme per certi versi non è nient’altro che la diretta conseguenza delle incoraggianti prestazioni inanellate dal centrocampista granata: vuoi con il club piemontese, vuoi con la nazionale italiana.

L’ultima di una serie di più o meno attendibili indiscrezioni sul conto del talento toscano arriva direttamente dall’Inghilterra. Come riporta Anfield Watch (uno, se non il, portale vicino al mondo Liverpool), anche i Reds avrebbero infatti puntato gli occhi all’ombra della Mole. Il motivo? Semplice, la squadra allenata da Arne Slot è alla ricerca di una mezz’ala capace di sostituire Andy Robertson a gennaio, visto come l’unico vero punto debole della formazione in piena lotta per il titolo in Premier League.

A tal proposito, parrebbe in realtà Martin Zubimendi l’obiettivo numero uno della scuderia di Anfield Road. Qualora – si legge – la trattativa per lo spagnolo del Sociedad non dovesse però andare a buon fine, ecco che tutte le attenzioni ricadrebbero proprio su Samuele Ricci. Addirittura, la chiosa del sito, una potenziale offerta inglese potrebbe toccare quota 50 milioni di sterline.

Semplice, canonico, rumors di calciomercato o presumibile verità? Presto per dirlo. Quel che è certo è che come anticipato qualche riga or sono finchè non ufficiali le voci su Ricci non possono e non devono far notizia, specialmente alle porte della finestra della sessione invernale delle trattative. D’altro lato, giusto sottolineare come in una recente intervista proprio sul giocatore (accostato anche a Milan, Inter), il patron del Torino Urbano Cairo abbia affermato a gran voce: «Ricci rimane sicuramente al Torino».