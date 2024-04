Torino, Rodriguez sul derby: «Juve? Caricherò i compagni così»

Ai margini di Empoli-Torino, il capitano granata Ricardo Rodriguez ha fatto il punto sul derby in arrivo con la Juve, ecco le sue aspettative

Ricardo Rodriguez alza subito la testa e suona la carica. Intervenuto ai margini del ko confezionato dal suo Torino ieri sera tra le mura dello Stadio Castellani con l’Empoli, il capitano dei piemontesi ha liquidato in fretta la sconfitta rimediata contro gli uomini di Nicola appunto. Al contrario, lo svizzero ha preferito concentrarsi sul prossimo impegno e porre quindi l’accento verso il derby in arrivo contro la Juventus.

I ragazzi di Massimiliano Allegri sabato 13 aprile fanno infatti capolino al Grande Torino in occasione della stracittadina sabauda valida per la giornata numero 32 si Serie A. Questa – se lo augura il terzino elvetico – è l’accoglienza che la truppa bianconera riceverà dagli uomini in maglia granata. Di seguito l’analisi per Torino Channel.

RAMMARICO PER LA SCONFITTA – «Certo. Abbiamo fatto una bella partita, secondo me, solo che non puoi prendere questi gol. Dobbiamo migliorare in questo e non pensarci più e pensare al derby».

PRESTAZIONE COMUNQUE POSITIVA – «Stiamo sempre giocando bene solo che oggi (ieri, ndr) era così: hanno fatto tre tiri e sono stati tre gol. Dobbiamo non pensarci più e migliorare ciò che non abbiamo fatto bene in modo da non fare più questi errori».

TRASFORMARE LA RABBIA PER IL DERBY – «Noi stiamo bene, io credo in questo gruppo e possiamo fare bene contro la Juve».

COME MOTIVARE I COMPAGNI – «Secondo me non devo dire tanto, dirò qualche cosa ma loro sono carichi: questo è sicuro. Faremo di tutto per far contenti tutti».