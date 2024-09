Torino, Coco è già un IDOLO: DIMENTICATO Buongiorno, i tifosi ora SOGNANO

Il giudizio sull’impatto di Saul Coco, difensore arrivato per sostituire Buongiorno, sul Torino



Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, Saul Coco sarebbe già diventato un idolo per i tifosi del Torino dopo appena tre partite. Il difensore classe 1999, arrivato per sostituire Alessandro Buongiorno, è infatti sempre stato tra i migliori in campo.

Il gol vittoria contro il Venezia e l’immagine mentre addenta una fetta di pizza all’aeroporto hanno poi contribuito ad aumentare subito la sua popolarità in granata.