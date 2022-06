Torino, Warming in uscita. In entrata c’è lo scatto per Praet

Il Torino è molto attivo sul mercato in questi giorni con Vagnati impegnato su più fronti per rinforzare la squadra

Il Torino è molto attivo sul mercato in questi giorni con il diesse Vagnati impegnato su più fronti per rinforzare la squadra. Dopo l’arrivo di Gabriel in porta e il riscatto di Pellegri, il direttore sta parlando con il Cagliari per Joao Pedro.

Sul capitolo entrate ci sarebbe stato un ulteriore scatto per Praet. Proposto un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato a 8 milioni più bonus. Questo quanto riportato da Tuttosport. Sul fronte uscite, invece, Gianluca Di Marzio riferisce dell’imminente cessione di Warming al Darmstadt in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.