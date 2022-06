Torino Joao Pedro, incontro tra Vagnati e Capozucca. Fatta per Gabriel in porta

Mercato Torino, c’è stato l’incontro tra Vagnati e Capozucca per Joao Pedro. Fatta per l’arrivo di Gabriel e per il riscatto di Pellegri

Davide Vagnati è andato in Sardegna per incontrare Capozucca e parlare di Joao Pedro. L’accordo non è stato trovato, ma ci sono spiragli positivi nei prossimi giorni per continuare a parlarne.

I granata hanno chiuso per Gabriel, nella passata stagione al Lecce. Arriverà da svincolato e saranno lui con Berisha i portieri del Torino per la prossima stagione. I granata riscatteranno Pellegri, trovato l’accordo a meno di 6 milioni con il Monaco. Lo riferisce Gianluca Di Marzio a Sky Sport.