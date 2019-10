Torino, situazione rinnovi: ecco gli scenari da Mazzarri a De Silvestri

Torino, ecco la situazione sui rinnovi contrattuali. Da Mazzari fino a De Silvestri, passando per Nkoulou. Tutti gli scenari

In casa Torino i rinnovi di determinati profili sono ancora congelati. Da quello di Mazzarri a De Silvestri, passando anche per Nkoulou. TuttoSport delinea la situazione riguardo la situazione contrattuale dei citati. Riguardo il tecnico, Cairo continua ad elogiarlo ma ha attualmente stoppato i discorsi.

Che sono diversi per quanto riguarda l’esperto terzino, in scadenza al prossimo 30 giugno. La società gli ha offerto un anno di prolungamento, lui ne vorrebbe due. Situazione più elastica per Nkoulou: la sua scadenza nel 2021 permette di avere più tempo, anche se il presidente si è legato al dito il suo recente comportamento.