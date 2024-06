Torino, Vanoli accende il calciomercato: il primo colpo è già in arrivo

Il nuovo allenatore del Torino Paolo Vanoli è pronto a dirigere il calciomercato granata e il primo colpo per l’ex Venezia è già in arrivo

E’ bastata la scelta di un allenatore giovane, promettente e con una significativa impresa alle spalle, per riaccendere l’entusiasmo in casa Torino. L’approdo dell’artefice del ritorno in Serie A del Venezia Paolo Vanoli sulla panchina granata, ha infatti pervaso di entusiasmo i canali social della società calcistica piemontese. Complice anche, giusto sottolinearlo, una insolitamente audace campagna di ‘promozione’ dell’ingaggio del tecnico, messa in campo dallo stesso club.

Insomma, in quel di Torino (dopo quasi un mese di attesa) si respira ‘voglia’ di Vanoli. La speranza che i tifosi sabaudi in toto ripongono ora nel mister di Varese, è che sia l’uomo giusto per riuscire dove il predecessore Juric ha fallito: raggiungere una competizione europea. Quel che è certo, è che per tentare l’impresa ci sarà bisogno del miglior Vanoli certo, ma anche di un progetto solido alle sue spalle. Una road map precisa, fatta di progettazione e – per forza di cose – mercato.

A tal proposito, è in programma per questo lunedì un summit di Vanoli proprio a Torino. All’ombra della Mole l’ex tecnico dei lagunari avrà quindi modo di interfacciarsi con il dt Vagnati per intavolare insieme le strategie. E chissà, se lo stesso Vanoli rimarrà sorpreso dallo scoprire che il primo ‘colpo’ del mercato calciomercato granata è già in arrivo. Di chi parliamo? Naturalmente di Nemanja Radonjic, il fantasista serbo di rientro dal prestito al Maiorca, dove si era recato lo scorso gennaio in seguito a una serie di schermaglie (dentro e fuori dal campo) con l’allora allenatore Juric.

Il futuro Radonjic con Vanoli in cattedra è tutto da scrivere. Sarà proprio il nuovo mister – di comune accordo con il calciatore – a scegliere la strada migliore per ambo le parti. Quel che è certo, è che in un ipotetico 3-4-3 vanoliano (sempre che l’allenatore non opti invece per mantenere l’ossatura del 3-5-2) le indubbie qualità di Radonjic farebbero comodo e non poco alla causa granata.

Il tempo delle decisioni sta per arrivare. Sul trequartista, ricordiamo, è forte l’interesse della Stella Rossa. Eppure fa ben sperare – in ottica permanenza – la ‘foto’ postata sui propri social da Radonjic nella giornata di ieri circa un suo gol al Grande Torino (selezionato per altro dai fan come la miglior rete della stagione granata). Lunedì nelle sedi di Via Viotti per Vanoli ci sarà tempo per discutere di questo e di tanto altro ancora. Il direttore è pronto a tessere i fili del calciomercato del Torino. E – considerando come aveva lasciato il Toro appena sei mesi or sono – il serbo può essere considerato a tutti gli effetti il primo ‘colpo’.