Torino Virtus Verona, la FORMAZIONE UFFICIALE dei granata: i titolari scelti da VANOLI per l’amichevole allo Stadio Pineta

(Lorenzo Bosca – Inviato a Pinzolo) Primo test stagionale per il nuovo Torino targato Paolo Vanoli. Allo Stadio Pineta – alle 17:00 – i granata affronteranno il Virtus Verona. Grande curiosità per i nuovi innesti sabaudi Coco e Paleari. Ancora assente invece Raul Bellanova, che (protagonista all’Europeo con l’Italia), raggiungerà la località in provincia di Trento nelle prossime ore. Di seguito gli 11 titolari scelti dall’allenatore ex Venezia per il match amichevole in Val Rendena.

Virtus Verona (5-3-2): Sibi; Lerco, Daffara, Sbrissa, Ronco, Manfrin; Toffanin, Gatti, Metlika; Caia, Ojeh.

Torino: 3-5-2: Vanja; Vojvoda, Coco, Masina; Dembélé, Tameze, Linetty, Horvath, Lazaro; Sanabria, Zapata.