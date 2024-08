Torino, Vlasic svela: «Pronto al rientro, sull’Europa e Vanoli dico…»

Parla il centrocampista del Torino Nikola Vlasic, dall’Europa a Vanoli passando per il rientro in campo, ecco le sue dichiarazioni

Nikola Vlasic è il nuovo numero 10 del Torino. Questo pomeriggio, direttamente dal centro La Rinascente, che trova ubicazione nel capoluogo piemontese, il talento croato ha svelato la maglia ufficiale che il club granata indosserà nella stagione 2024/25. Occasione colta anche per rilasciare alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Dall’infortunio agli obiettivi del suo Toro, passando dal neo tecnico Vanoli e le sensazioni verso il prossimo campionato. Di seguito le dichiarazioni di Nikola Vlasic.

SENSAZIONI VANOLI – «Ho parlato con il mister, anche se sono infortunato ma ho visto un allenatore che dà libertà in campo e questo mi piace. Con lui abbiamo parlato anche del ruolo, ma deve restare nello spogliatoio. Sono infortunato, non voglio parlare di queste cose. Ora la mia priorità è tornare»

RIENTRO – «Sto bene. Sto lavorando prorpio per tornare il prima possibile. Mi serve qualche giorno, ma non posso dire ancora quando tornerò. Domenica (con il Cosenza in coppa italia, ndr) non ci sarò, per San Siro (col Milan in campionato, ndr)»

OBIETTIVO PERSONALE – «Voglio il più possibil. L’anno scorso…potevo fare più gol e più assist. Adesso però mio primo obiettivo è giocare bene e aiutare la squadra. Ho avuto qualche problema negli ultimi mesi, ma adesso mi sento bene e non sento dolore. Prima però devo tornare, poi possiamo parlare di obiettivi (ride, ndr)».

PROBLEMA FISICO – «Nello specifico? Pubalgia e adduttore, ma adesso l’ho risolto e sto bene»

TORINO – «Mi piace la città e il club, qui sto bene e vorrei continuare a giocare qui. Il mio primo anno abbiamo giocato bene, ma siamo arrivati decimi. Nello scorso siamo andati vicini all’Europa, sarebbe stato un buon risultato. Il Torino può andare in Europa ogni anno. Poi ha grandi tifosi e c’è una grande storia, questo deve essere l’obiettivo».

ADAMS – «L’ho affrontato in Nazionale, è fortissimo e ha una grande velocità. Ha fatto anche tanti gol. Penso che potrà aiutarci tanto»

ZAPATA CAPITANO – «Anche l’anno scorso era uno dei capitani (sorride, ndr). Lui aiuta tutti perché ha esperienza. Era già capitano, ora lo è ufficialmente. Per me ha grande personalità, non posso dire una cosa negativa su di lui»

JURIC – «Juric è un bravo allenatore. Credo sappiamo dov’era era il Toro quando è arrivato: lottava per la salvezza e nei tre anni successivi siamo arrivati a metà classifica. Gli auguro il meglio».

VANOLI – «Sappiamo che ogni allenatore ha le proprie caratteristiche. Con Juric eravamo uomo contro uomo a tutto campo…io dovevo seguire il mio uomo sempre. Con Vanoli invece è un po’ diverso, perdi meno energie . Non so cosa sia meglio o peggio, lo scopriremo durante l’anno».