Toro, Damascan va in Olanda, c’è la fila per Bonifazi

Il giovane centravanti moldavo Damascan pasa in prestito al Fortuna Sittard, ora il Toro deve decidere de fare cassa con Bonifazi

Come avevamo anticipato alcuni giorni fa, Vitalie Damascan lascia il Toro e tenta l’avventura in Eredivisie. Il giovane attaccante moldavo passa infatti in prestito al Fortuna Sittard. Il club olandese crede molto nelle capacità del centravanti, e vanta un diritto di riscatto a un milione e mezzo di euro. A sua volta il Toro si è però riservato la possibilità di controriscattare a sua volta il giocatore, nel caso in cui l’esperienza in Olanda dovesse sancirne la definitiva esplosione. L’operazione è stata ufficializzata dal Fortuna Sittard. Damascan ha rilasciato al sito della società le sue prime dichiarazioni, augurandosi di diventare molto importante per la sua nuova squadra.

Un altro giovane potrebbe a sua volta lasciare a breve il Toro. Reduce dall’europeo under 21, Kevin Bonifazi è uno dei giocatori più richiesti del mercato. su di lui ci sono Spal, Fiorentina, Lazio e Bologna. Il difensore ha giocato due grandi stagioni a Ferrara, e la dirigenza spallina è pronta a tutto pur di restituirlo a mister Semplici. Il Toro valuta il mancino 15 milioni di euro, e vedrebbe di buon occhio uno scambio con Fares. Nelle ultime ore si registra però il forte interessamento dell’Atalanta, che pensa al centrale reatino per sostituire Mancini, destinato alla Roma. La società granata non ha necessità di vendere, ma vista la grande abbondanza in difesa, valuta una possibile cessione, per finanziare il mercato in entrata.