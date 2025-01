Toro-Juve, Ventura infiamma la sfida: «Io ho vinto l'ultimo derby per i granata, ma con il Var sarebbero stati molti di più...»

Le parole di Gian Piero Ventura, ex allenatore del Torino, sui derby della Mole disputati contro la Juve. Tutti i dettagli in merito

L’ultimo derby della Mole vinto dal Torino risale al 2015. In panchina c’era Gian Piero Ventura, che poi sarebbe diventato il Commissario Tecnico della Nazionale. Oggi, sul Corriere della Sera, infiamma la sfida con una dichiarazione polemica sulle sfide della sua epoca contro la Juve.

DERBY – «Ho fatto undici derby senza Var, vivendo situazioni veramente grottesche. Mi sento dire che sono l’ultimo ad aver vinto un derby, sarebbe stato bello essere quello che ne ha vinto quattro o cinque. E con il Var ne avremmo portato a casa almeno altri tre o quattro».

LA SFIDA E LO SPOGLIATOIO – «Ormai usiamo le frasi fatte, penso che definirlo “una partita a sé” sia assolutamente centrato per i derby e in particolare per quello di Torino. Te lo fanno vivere i tifosi giorno dopo giorno, bisogna solo avere la capacità di gestire le emozioni e mettere a fuoco quello che bisogna fare per portare a casa la partita».