Toro Juve, Giovanni Veronesi: «Oggi punto su Douglas Luiz. Il derby è il derby, ma le sfide che si sentono di più sono altre. Yildiz come Del Piero? Sono due macchine diverse…»

Toro Juve, l’opinione di Giovanni Veronesi su quella che sarà la sfida tra i granata e i bianconeri nel più classico Derby della Mole

Il regista Giovanni Veronesi, al pari del fratello scrittore Sandro, è un tifoso della Juventus. Ecco come vede il momento attuale della Vecchia Signora nel giorno del derby della Mole.

TRISTEZZA – «La Juventus dell’ultimo periodo mi mette tristezza e a 62 anni voglio essere felice. Tutti questi pareggi mi hanno un po’ allontanato e raffreddato. Credevo molto in Thiago Motta e sinceramente sono ancora convinto che sia l’allenatore giusto per aprire un ciclo vincente. Probabilmente manca qualcosa nella squadra. E adesso la situazione è quella che è: la Supercoppa in Arabia è sfumata già in semifinale contro il Milan e a questo punto il vero obiettivo sarà arrivare quarti per centrare la qualificazione in Champions».

IL TITOLO DI QUESTI PRIMI 5 MESI – «Aspettando Godot…»

DOUGLAS LUIZ ATTORE PROTAGONISTA – «Perché Douglas Luiz è arrivato dopo una gran bella stagione in Inghilterra, ma finora per un motivo o per l’altro non lo abbiamo praticamente mai visto in campo. Adesso sento dire che giocherà titolare nel derby e quindi incrociamo le dita: spero in un suo gol contro il Torino e in una svolta per lui e per tutta la Juventus. Ma sono preoccupato per l’assenza di Vlahovic».

L’OBIETTIVO DI MERCATO – «Zirkzee, per riunirlo a Thiago Motta come a Bologna. L’allenatore lo avrebbe voluto a Torino già in estate, magari questa è la volta buona».

CHI TEME DEL TORO – «Zapata è infortunato, dovremo fare attenzione ad Adams. E in generale a tutto il Torino. La Juventus non arriva al derby in una grande condizione, metti mai che ai granata riesca la partita della vita… Diciamo che mi sento meno sicuro di altre volte. Il derby è sempre il derby e quando si avvicina lo senti sempre di più, però le sfide più attese restano i classici contro Milan e Inter».

YILDIZ E DEL PIERO – «Il ragazzino turco possiede un gran talento e mi piacciono anche i suoi atteggiamenti, però Ale è Ale. Del Piero è una Ferrari, mentre Yildiz per il momento è una bellissima Mercedes»