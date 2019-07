Toro, per il ruolo di vice Sirigu si guarda a Cittadella

A poco più di una settimana dalla prima gara ufficiale della stagione, il Toro è ancora in cerca di un sostituto affidabile per Sirigu

La porta del Toro ha un padrone indiscusso, Salvatore Sirigu, ma dopo la partenza di Salvador Ichazo, il ruolo di dodicesimo è ancora sguarnito. Al momento il vice dell’estremo difensore della Nazionale è Antonio Rosati, relegato l’anno scorso al ruolo di terzo. L’ex Napoli dovrebbe occupare questa posizione anche in questa stagione, ma non è da escludere una promozione. Rosati è uno delle figure più importanti per lo spogliatoio di Mazzarri, e a Bormio sta dimostrando un’ottima affidabilità. Alle sue spalle scalpita un plotone di giovani che hanno difeso la porta della Primavera granata, da Zaccagno a Cucchietti, passando per Gemello, ma tutti dovrebbero essere ceduti in prestito per fare esperienza.

Così al momento il favorito per il ruolo di vice Sirigu al Toro è Alberto Paleari. Il numero uno del Cittadella è da tempo nel mirino del ds Bava, e i rapporti tra le due società sono ottimi. Al club veneto potrebbe finire all’interno dell’operazione proprio Zaccagno, padovano che accetterebbe di buon grado il campionato cadetto a due passi da casa. Paleari, classe ’92 cresciuto nel vivaio del Milan, è reduce da un campionato straordinario con il Cittadella, nelle cui fila milita da due stagioni. La promozione svanita nella finale del Bentegodi potrebbe essere il trampolino verso la serie A per un portiere nel pieno della maturità. Perde quota come alternativa Stefano Gori, estremo difensore protagonista nella cavalcata del Pisa dalla serie C alla cadetteria.