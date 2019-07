Toro, stasera serve una vittoria per sbloccare il mercato

Ieri il Toro ha ufficializzato le cessioni di alcuni giovani, ma per sbloccare il mercato in entrata i granata oggi devono ipotecare l’Europa

La giornata di ieri ha visto il Toro piazzare alcuni giovani in categorie inferiori per fare esperienza, mentre il mercato in entrata vede i granata sono ancora fermi al palo. Una spinta può arrivare dalla però dalla sfida di Europa League con il Debrecen di stasera. Passare il turno ed avvicinare la fase a gironi potrebbe sbloccare alcune trattative che al momento sono in fase di stallo. L’obiettivo del presidente Cairo è infatti quello di trattenere tutti gli elementi migliori e rinforzare la squadre con due o tre innesti di livello, magari già per il prossimo turno.

Ipotecare il passaggio del turno stasera potrebbe dare quindi nuovo slancio ai discorsi con il Napoli per Simone Verdi. Il Toro ha offerto 20 milioni di euro, i partenopei ne chiedono almeno 5 di più. I granata hanno rifiutato anche l’ipotesi di inserire una clausola sulla rivendita del giocatore, che porterebbe il Napoli ad incassare il 30% di una eventuale rivendita. La volontà del trequartista pavese, in gol anche ieri con la Cremonese, potrebbe dare un’accelerata alla trattativa, ma è indispensabile che il Toro alzi leggermente l’offerta. Le alternative, da De Paul a Politano, sono decisamente in secondo piano rispetto a Verdi, il preferito di Mazzarri.

Leonardo Candellone è intanto stato ceduto nuovamente in prestito al Pordenone. L’attaccante granata è stato uno dei trascinatori dei friulani nella scorsa stagione culminata con la promozione in serie B, segnando 15 gol con la maglia dei ramarri. Prestito in cadetteria anche per Alessandro Fiordaliso che giocherà con il Venezia. Cessione a titolo temporaneo anche per Savini all’Albinoleffe, Zanellati al Gubbio, Samake e Procopio al Lecco. Va invece a titolo definitivo all’Imolese D’Alena, su cui il Toro conserva però il diritto di ricompera.