Toro su Paleari, Venturato: «Ce lo teniamo stretto al Cittadella»

L’allenatore del Cittadella, Roberto Venturato, ha commentato la possibile partenza del portiere Paleari verso il Toro

Nel corso di un’intervista rilasciata a Trivenetogoal, l’allenatore del Cittadella, Roberto Venturato, ha commentato la possibile partenza del portiere Paleari verso il Toro. I granata sono infatti alla ricerca di un vice Sirigu per la prossima stagione.

Ecco le sue parole: «Paleari è stato il miglior estremo difensore della scorsa Serie B e finché lui sarà con noi sarà il titolare, è completamente dentro il nostro progetto e ce lo teniamo stretto. Se poi da qui al 2 settembre succederà qualcosa non lo so, ciò che è certo è che d’ora in avanti in Coppa giocherà Maniero, massima fiducia in lui».