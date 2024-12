Torrente: «Genoa, 777 ci ha illuso, pensavo che si sarebbe aperta un’epoca nuova e invece… Gilardino è stato bravo ma ha pagato una cosa»

Le parole di Vincenzo Torrente, bandiera del Genoa, sulla cessione della proprietà da 777 Partners all’imprenditore rumeno Dan Sucu

Il Genoa ha cambiato proprietà; l’era degli statunitensi è finita, 777 ha ceduto il 77% delle sue quote a favore di Dan Sucu, imprenditore romeno, già padrone del Rapid Bucarest. Un ribaltone improvviso, anche se l’uscita di scena degli americani era prevista non c’erano grandi voci sul nuovo acquirente. Su La Gazzetta dello Sport ha trattato la vicenda Vincenzo Torrente, bandiera del Grifone, con il quale ha giocato 455 gare, per poi diventarne anche allenatore. Ecco la sua analisi sulla situazione:

«Faccio un passo indietro. Quando erano arrivati i 777, pensavo che si sarebbe davvero aperta un’epoca diversa, con obiettivi finalmente più ambiziosi, come meritano del resto la storia di questa società e la passione dei suoi tifosi. Poi, però, non è stato così. Credo che fra le cause della crisi ci sia stato il fatto di avere perso pezzi importanti a inizio stagione, ma credevo che la squadra avrebbe potuto fare comunque un campionato tranquillo. Gilardino è stato molto sfortunato con gli infortuni. Quando devi rinunciare ai più bravi rimasti in rosa, puoi anche essere il tecnico più bravo al mondo, ma…».