Tottenham, Harry Kane rinnova fino al 2024

Oggi il Tottenham ha pubblicato l’annuncio sul proprio sito ufficiale. Harry Kane sarà un attaccante del Tottenham fino al 2024.

È notizia di oggi il rinnovo di Harry Kane, attaccante del Tottenham dal lontano 2004, quando ancora calcava i campi delle giovanili. Questo l’annuncio del sito: «Siamo lieti di annunciare che Harry Kane ha firmato un nuovo contratto di sei anni con il club, che scadrà nel 2024».

Quello del rinnovo dell’attaccante non è stato un annuncio scontato. Erano molte le voci che lo vedevano al Real Madrid. Kane è a tutti gli effetti un punto cardine dell’attacco degli Spurs. Dal 2013 ha messo a segno ben 108 gol. I tifosi sperano di poter aggiornare la statistica con ancora più reti. Ipotesi che è diventata ora più concreta, c’è tempo fino al 2024 per segnare altri gol. Siamo certi che le aspettative non verrano deluse.