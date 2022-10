Tottenham, i tifosi chiedono l’esonero di Conte

Tre sconfitte nel mese di ottobre per il Tottenham e i tifosi sui social chiedono l’esonero del tecnico, Antonio Conte

É stato un mese difficile per il Tottenham, che in questo ottobre ha perso tre partite su sette disputate. La sconfitta con il Newcastle in particolare ha scatenato la rabbia dei tifosi, che sui social sono arrivati a chiedere le dimissioni di Conte.

«Conte è una vergogna», «Abbiamo alcuni dei migliori giocatori di calcio del mondo e lui chiede loro di giocare come Burnley. Ma gioca per vincere, s*****o», «É una disgrazia» alcuni dei commenti più accaldati.