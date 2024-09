Tottenham KO nel derby con l’Arsenal, ma Postecoglou è sicuro: «Il SECONDO ANNO vinco SEMPRE un trofeo»

Il Tottenham perde con l’Arsenal nel derby del nord di Londra, ma Postecoglou assicura i tifosi: «Il secondo anno vinco sempre un trofeo, ci credo»

Si è concluso con una sconfitta il derby del Nord di Londra per il Tottenham: all’Arsenal basta una rete di Gabriel per chiudere con i tre punti nella sfida con i rivali cittadini, che conferma le gerarchie cittadine. Nel post partita ai microfoni di Sky Sport però il tecnico Postecoglou ha voluto tranquillizzare i fan degli Spurs, ricordando che di solito al secondo anno vince un trofeo: alla domanda se pensa che possa essere una buona stagione per vincere un titolo che manca in bacheca da molto tempo il tecnico ha risposto quanto segue.

«Posso rispondere alla domanda o continuerai a farmela? Assolutamente. Mi correggo, di solito non vinco, vinco sempre cose al secondo anno. Questa sconfitta non cambia niente e lo dico ora per spiegare che io non parlo mai se non credo a quello che dico».

Nell’altra partita della domenica il Newcastle ha battuto in rimonta il Wolverhampton: al gol di Lemina rispondono Schar e Barnes.