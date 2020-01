Totti, il talento non muore mai: che bomba su punizione! – VIDEO

Il talento di Francesco Totti non accenna ad assopirsi. Gol all’incrocio dei pali da calcio di punizione in un’uscita capitolina

A maggio saranno tre anni che Francesco Totti ha appeso gli scarpini al chiodo. Dopo quel Roma-Genoa di fine stagione 2017 l’ex capitano giallorosso non ha smesso di calcare i campi da calcio, seppur in maniera amichevole.

Frequenti le sue uscite nelle Capitale con la sua squadra di calcio a 8 in cui è, ovviamente, un totale protagonista. Il talento del classe ’76 non accenna a diminuire, come testimonia una sassata da calcio di punizione che si incassa direttamente all’incrocio dei pali.