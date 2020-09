Totti: «Io e la Roma ci ritroveremo. Ecco qual è stato l’errore di Pallotta»

Francesco Totti parla del suo rapporto con la Roma, della nuova proprietà Friedkin e degli errori di Pallotta. Parola all’ex capitano

ROMA – «È naturale pensare che prima o poi io e la Roma ci ritroveremo. Ma i tempi non li detto io, e soprattutto non aspetto che succeda seduto a far niente sul divano di casa. Malgrado tutto, il rapporto con il CEO Guido Fienga è rimasto ottimo. E sul fatto che la Roma gradisca avermi come interlocutore quando si tratta di assistere un giovane e di fare il suo bene nel senso più ampio, beh… L’ho notato anch’io. Con piacere, naturalmente».

FRIEDKIN – «Quando incontrerò la famiglia Friedkin? Quando mi inviteranno a prendere un caffè e sinceramente penso che succederà, anche se al momento non c’è stato alcun contatto».

PALLOTTA – «Dan Friedkin ha capito in fretta la cosa fondamentale: a Roma la proprietà dev’essere fisicamente presente, e l’annuncio che il figlio Ryan verrà a vivere qui va nella giusta direzione. Pallotta ha commesso degli errori perché decideva in base a notizie riportate. Il proprietario deve viverle in diretta».