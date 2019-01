La Fiorentina tenta il colpo Traoré. Grandi club sul gioiello dell’Empoli, il club viola è balzato in pole: le ultimissime

Fiorentina scatenata nel corso del mercato invernale. Il club viola, che ha battuto la concorrenza del Milan per Luis Muriel, e sta per chiudere anche per Obiang, vuole piazzare anche un altro colpo a centrocampo. Nel mirino della Fiorentina c’è Hamed Junior Traoré, centrocampista classe 2000 di proprietà dell’Empoli, titolare della formazione allenata da Andreazzoli prima e da Iachini poi. Il giocatore è stato accostato a Napoli, Inter e Juventus ma la Fiorentina è vicinissima all’intesa con il club empolese. Da una valutazione di 15, si può scendere di 2-3 milioni per arrivare alla definitiva quadratura.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci degli incontri tra Fiorentina ed Empoli per l’accordo definitivo. Già 17 le presenze stagionali tra campionato e Coppa Italia, quasi tutte dal primo minuto. Il 18enne ivoriano dovrebbe terminare la stagione in biancazzurro per poi trasferirsi a Firenze in estate. I viola cercano altri colpi per il futuro: nel mirino ci sono Jacob Rasmussen, difensore danese classe 1997 e anche Mario Vuskovic, difensore dell’Hajduk Spalato, che piace anche alla Juventus. Fiorentina scatenata nel mercato di gennaio. Corvino pronto a mettere a segno un altro paio di colpi importanti, tra presente e futuro.