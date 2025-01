Insulti alla squadra, il Trapani esonera per giusta causa Ezio Capuano: il comunicato

Insulti gravi alla squadra e allo staff, l’accusa del Trapani nei confronti del tecnico Ezio Capuano: esonerato con giusta causa, ecco il comunicato

Il Trapani ha esonerato Ezio Capuano. Il tecnico, noto per le sue dichiarazioni sopra le righe, è stato mandato via dal presidente dei siciliani, Valerio Antonini, dopo le proteste dei calciatori e dello staff per alcune gravi offese del tecnico nei loro confronti. Di seguito il tweet del presidente Antonini e il comunicato della società.

Sta uscendo il comunicato ufficiale;

Poi parlerò e racconterò in che situazione mi ha messo questo signore a 14 giorni dalla sfida con il Rimini; Passeremo ovviamente il tutto attraverso il collegio arbitrale . Mai sentito in vita mia ed in poche settimane quello che mi hanno… pic.twitter.com/RSaojQqxtI — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) January 28, 2025

COMUNICATO – «La società FC Trapani 1905 comunica di aver sollevato dall’incarico per giusta causa mister Ezio Capuano. Ciò a seguito delle irriguardose condotte e delle gravi offese rivolte all’intero gruppo squadra, che ha chiesto all’unanimità l’esonero del tecnico granata. Nelle prossime ore verrà ufficializzata la nuova guida tecnica della prima squadra»