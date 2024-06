Trezeguet: «Conte a Napoli porta ENTUSIASMO, il suo OBIETTIVO può essere solo QUESTO…»

Le parole di David Trezeguet, ex attaccante francese della Juventus, sull’arrivo di Antonio Conte al Napoli. I dettagli

David Trezeguet ha parlato a Il Mattino dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

IMPATTO – «Antonio è un uomo molto particolare. Ha allenato la Juventus, poi l’Inter e ora vuole anche mettersi alla prova a Napoli. Il suo arrivo è stato una scarica di adrenalina: ha trasmesso un entusiasmo straordinario alla piazza. Non conosce mezze misure: il suo obiettivo è vincere lo scudetto al più presto, anzi subito. Si sentirà a suo agio al Napoli e darà quello che magari negli ultimi tempi mancava alla squadra».

COSA PORTA – «Innanzitutto il carisma. Il professionista Conte, in aggiunta a quello che un allenatore già fa, darà l’impronta tecnica subito riconoscibile e interpreterà il ruolo di leader che è di importanza vitale dentro uno spogliatoio. Il gruppo individuerà subito in lui la guida, il faro, l’insegnamento. E quando lo interiorizza ciascun giocatore fino a diventare mentalità di squadra, ognuno sarà poi spinto a dare il meglio per il proprio allenatore e per la maglia».

