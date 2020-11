Thomas Tuchel ha parlato della fondamentale partita di Champions League contro il Lipsia

«Dobbiamo e vogliamo vincere. Per noi quella con il Lipsia è una finale in questo girone. Voglio vedere più coraggio in attacco che la paura in difesa, voglio una squadra che giochi con coraggio».