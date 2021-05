Chelsea, Tuchel: «Finale? Può succedere di tutto. Il futuro di Giroud...»

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato in vista della finale di Champions League contro il Manchester City. Le sue parole

Thomas Tuchel ha parlato ai canali ufficiali del Chelsea in vista della finale di Champions League.

FINALE CHAMPIONS LEAGUE – «Vantaggio psicologico? Non so, ma li abbiamo battuti due volte su due. In una finale può succedere di tutto e la fortuna è un fattore molto importante, così come la mentalità e il modo di affrontare la pressione. Sono le piccole cose che contano».

GIROUD – «Le discussioni sono state rimandate per ovvi motivi. Parleremo con loro e la società conosce la mia opinione. Non è il momento di fare annunci, sarà la società a farlo».