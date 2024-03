Tudor Lazio, ci siamo! Ultimi e dettagli poi la nuova avventura

Tudor Lazio, ci siamo! L’allenatore è pronto a tornare in Italia dopo l’esperienza con il Marsiglia, trattativa agli sgoccioli

Tudor Lazio, ci siamo! L’allenatore è pronto a tornare in Italia dopo l’esperienza con il Marsiglia, trattativa agli sgoccioli.

Nella giornata odierna, come riportato da Tuttosport, sarebbe previsto un nuovo incontro per limare le ultime cose, tra cui la durata del contratto. Una situazione che verrà chiarita e dopo aver raggiunto l’accordo potrà iniziare la sua nuova avventura in Serie A.