Turati: «Ci sta mancando qualcosa, nelle ultime partite stiamo giocando bene, ma...»

Le parole di Stefano Turati, portiere del Monza, dopo la sconfitta subita dai brianzoli in casa contro la Lazio

Stefano Turati ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Monza contro la Lazio: di seguito le sue parole.

«Qualcosa ci sta mancando. Lavoriamo bene tutta la settimana, siamo uniti e seguiamo quello che ci dice il mister Le ultime tre partite le abbiamo giocate molto bene ma abbiamo perso, serve un qualcosa in più da tirare fuori. Ogni campionato è a sé, siamo partiti male ma è ancora lunga. Dobbiamo stare calmi e continuare. Nelle ultime tre gare non sono arrivati punti, anche in modo immeritato per me. Nesta non ci ha rimproverato più di tanto, abbiamo fatto tre grandi prestazioni».