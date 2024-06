Durante Turchia Portogallo è stato siglato il raddoppio di Leao e compagni con una vera e propria autorete tanto particolare quanto inaspettata

In questo momento si sta giocando Turchia Portogallo di Euro 2024, e Leao e compagni sono adesso in vantaggio per 2 reti a zero, di cui il raddoppio arrivato con l’autorete di Akaydin.

Non può essere vero.

È un torneo amatoriale vero?



STO ANNASPANDO 😳#TurchiaPortogallo #EURo2024 pic.twitter.com/EfFvd9fRrn — Domenico Fiore (@DomenicoFiore92) June 22, 2024

Ecco il video dell’autogoal del giocatore della Turchia: una fatalità diventata virale sui social.