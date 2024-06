Turchia-Portogallo: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al Westfalenstadion l’incontro degli Europei Turchia-Portogallo: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Westfalenstadion di Dortmund va in scena la partita degli Europei tra Turchia e Portogallo, secondo turno del gruppo F. Entrambe le squadre hanno vinto alla prima giornata: CR7 e compagni grazie alla rimonta per 2-1 sulla Repubblica Ceca; i turchi, invece, grazie al 2-1 rifilato alla Georgia. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni delle due squadre

Turchia (4-2-3-1): Gunok; Akaydin, Kadioglu, Bardacki, Muldur; Ayhan, Calhanoglu; Guler, Kokcu, Yildiz; Yilmaz. CT. Montella

Portogallo (4-4-2): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Cancelo; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Nuno Mendes; Ronaldo, Jota. CT. Martinez.

Turchia-Portogallo: orario e dove vederla in tv

Turchia-Portogallo si gioca alle ore 18 di sabato 22 giugno. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW Tv per tutti gli abbonati.