Turci: «La Juve sul mercato deve agire in questo modo. Nazionale? Difficili fare pronostici, ma...»

Turci: le dichiarazioni dell’inviato e bordocampista di DAZN a Juventusnews24.com tra la squadra bianconera e la Nazionale

Tommaso Turci, inviato e bordocampista di DAZN, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le dichiarazioni del giornalista sui principali temi del momento in casa bianconera, su tutti mercato e la Nazionale di Spalletti.

Capitolo mercato. Secondo lei un nuovo attaccante sarebbe prioritario rispetto al difensore?

«Assolutamente. Il difensore serve, ma l’attaccante serve ancora di più. È importante pensare di recuperare Milik, anche se parliamo di un attaccante che ha trovato veramente pochi minuti e poche partite in generale in tutto il 2024. Però avere una profondità lì davanti con tante competizioni, con la Champions League che continuerà, le tante partite in campionato eccetera è fondamentale. Anzi secondo me uno degli errori che è stato fatto quest’estate dalla Juventus è stato quello di non avere un terzo attaccante di ruolo lì davanti. Sì, magari Nico Gonzalez avrebbe potuto farlo. A Thiago Motta piace questa soluzione di non avere un terminale offensivo che ha le caratteristiche proprie del centravanti, quindi un giocatore che che ama legare il gioco. In questo senso possono essere diverse le soluzioni, però la verità è che i numeri del centravanti, anche in termini di gol, sono fondamentali e questo è mancato un pochino. Poi qualcuno che sostituisca Bremer ci deve essere per forza, è proprio una questione anche numerica rispetto alla rosa. Detto che Bremer è insostituibile».

Infine sulla Nazionale. Dove immagina l’Italia di Spalletti al termine del Mondiale 2026?

«È difficile proiettarsi a quello che sarà il 2026 e a quella che sarà l’Italia dopo che sarà stato giocato il Mondiale oltreoceano. Quello che posso dire è che il gruppo mi sembra ben coeso, che ci sia un’unità di intenti per arrivare a giocarsi questo mondiale, finalmente, visto che manca da troppo tempo. Poi già arrivare lì e già andarselo a giocare per noi sarebbe ormai qualcosa di rilevante e di storico. È una cosa che dobbiamo assolutamente andare a giocarci. Poi capiremo se si continuerà con Spalletti oppure se si inizierà un altro ciclo, ma intanto la cosa più importante oggi è qualificarsi a questi mondiali».